BRESCIA – Andrea Pirlo ha esaltato Sandro Tonali durante una diretta social.

Secondo l’ex centrocampista della Juventus, Tonali non è il suo erede, è molto più forte.

Fa un certo effetto sentire questo dalla bocca di un campione di tutto, dalla Champions League, agli scudetti, fino ad arrivare al Mondiale.

Le dichiarazioni rilasciate da Pirlo alla “Iena” Nicolò De Devitiis sono riportate da gazzetta.it.

“Dicono che Tonali possa essere il mio erede — ha detto Pirlo —.

Secondo me come tipo di calciatore non mi assomiglia, mi assomiglia di più per i capelli lunghi e per il fatto che giochi nel Brescia.

Per me è un altro tipo di giocatore, molto più completo, sia in fase difensiva che di impostazione; è un mix tra me e altri giocatori.

Sicuramente è il più promettente dei centrocampisti che ci sono in Italia.

Non lo vedo come un erede perché il modo di giocare è diverso, però diventerà sicuramente un grande.

Roberto Baggio? Lo conoscevo bene — ha detto Pirlo —, ho avuto la fortuna di averlo come compagno di squadra già all’Inter, prima del Brescia.

Per me era un idolo.

Il Mondiale vinto ai rigori? Nel rigore finale di Grosso ero lì in mezzo — ha confessato il regista —, eravamo ognuno per i fatti propri.

Poi ad un certo momento, prima del rigore di Grosso, ho abbracciato Cannavaro sperando che…

Cosa ci siamo detti in quel momento? Avevo chiesto, siccome ero un po’ frastornato, se era l’ultimo rigore.

È stato un attimo di stress però fortunatamente è andata alla grande”.