MILANO – Maurizio Pistocchi, giornalista sportivo di Mediaset, si è voluto schierare dalla parte di Daniele Adani, protagonista di una lite con Massimiliano Allegri nel post partita di Inter-Juventus, attraverso un post su Twitter: “Il Re è nud0, e nelle due partite contro l’Ajax se ne sono accorti quasi tutti 😉”. Insomma, Pistocchi è d’accordo con Adani, secondo entrambi la Juventus non esprime un gioco all’altezza della situazione.

Lite Allegri-Adani, ecco come è andata nel post partita di Inter-Juventus su Sky Sport.

Massimiliano Allegri ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Sky Sport nel post partita di Inter-Juventus: “Noi non subiamo le altre squadre, con l’Ajax per esempio loro hanno fatto quattro ripartenze e sembra che abbiano dominato, in realtà non è stato così, hanno approfittato delle nostre palle perse. La chiave sta nel fare bene la giocata, di non rischiare il passaggio quando non è necessario. C’è da dire che in stagione non ho avuto la fortuna di avere tutti i giocatori al meglio della condizione: Dybala ha iniziato bene e poi ha avuto difficoltà, Douglas sempre fuori, Cuadrado pure, bisogna essere bravi a scegliere chi mettere”.

Da qui Massimiliano Allegri litiga con Daniele Adani, i due iniziano ad alzare la voce: “Fare l’allenatore non è teoria, non è sedersi a tavolino a fare tattiche. Zitto che ora parlo io. Io ho vinto 6 Scudetti consecutivi, tu leggi leggi ma non sai nulla di pratico, non capisci nulla”. Pronta la replica di Adani: “Zitto lo dici a tuo fratello…”. A quel punto Allegri si è tolto il microfono e ha abbandonato l’intervista.