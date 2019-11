ROMA – Miralem Pjanic è crollato a terra e poco dopo ha lasciato il campo per infortunio al 77′ di Bosnia-Italia. Per il centrocampista, sembra essersi ripresentato il problema all’adduttore destro che il regista juventino aveva patito già nei giorni scorsi. Una brutta tegola per la Juventus in vista dei prossimi impegni di campionato e Champions League.

La notizia è stata accolta con disappunto dai tifosi della Juventus che hanno sfogato la loro rabbia sui social: “Ma era necessario fargli fare una partita inutile visto che era già dolorante? Si è fatto male sul tre a zero di una gara senza alcun significato… E ora chi ci mettiamo al suo posto?”.

La partita. L’Italia ha vinto tre a zero sul campo della Bosnia totalizzando il record assoluto di dieci vittorie consecutive (nove nelle qualificazioni ad Euro 2020 più quella ottenuta nell’amichevole contro gli Stati Uniti). Le reti degli azzurri sono state realizzate da Acerbi (alla prima marcatura in Nazionale), da Insigne e da Belotti. Stasera hanno esordito in Nazionale Castrovilli della Fiorentina e Gollini dell’Atalanta.