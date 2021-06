Pjanic, Orsato e Inter-Juve 2018, Le Iene provano a decifrare il video: “Var disse che era fallo”

Il fallo di Pjanic, la mancata espulsione, il Var, l’arbitro Orsato e quella partita, Inter-Juve del 2018: sono passati più di tre anni ma ancora se ne parla. Le Iene, in un servizio in onda questa sera, parlano del famoso fallo (non punito) di Pjanic su Rafinha in Inter-Juventus 2-3 del 28 aprile 2018. Una partita che poi risultò decisiva per la conquista dello scudetto bianconero a spese del Napoli.

Pjanic, Orsato e Var: il servizio de Le Iene

Le Iene hanno provato a decifrare il famoso file video senza audio in cui è registrato il colloquio fra l’arbitro Daniele Orsato e il Var Paolo Valeri. Affidando la lettura del labiale a due consulenti non udenti la cui conclusione è che il Var aveva detto all’arbitro che il contrasto fra Pjanic e Rafinha c’era (come poi lo stesso Orsato ha ammesso lo scorso febbraio). Fallo che avrebbe significato seconda ammonizione per Pjanic, con conseguente espulsione.

Le immagini inedite della sala Var, decrittate dai due consulenti non udenti, dovrebbero consentire di rispondere a due domande: arbitro e Var si sono parlati? E, se sì, che cosa si sono detti? La risposta alla prima domanda è sì: Valeri preme il pulsante rosso che mette in comunicazione Var e arbitro. La risposta alla seconda è la seguente: “Valeri preme il pulsante rosso e dice “ho controllato adesso, il contrasto c’è””, spiega il primo consulente de Le Iene. Valeri quindi sembrerebbe dire “è da giallo, è da giallo”.

Cosa dicono oggi Orsato e Valeri

Contattati telefonicamente, sia Orsato che Valeri si sono rifiutati di parlare. Il servizio si conclude coinvolgendo l’ex procuratore Giuseppe Pecoraro: “Per me il mistero non c’è mai stato — dice —. Ero convinto dell’errore dell’arbitro. Queste immagini confermano i pensieri cattivi che avevo…”. Recentemente in tv Orsato aveva raccontato la sua verità, ovvero cosa ha pensato in quella frazione di secondo che ebbe per valutare quell’intervento: “Il fallo di Pjanic su Rafinha in Inter-Juve? Non serve andarlo a rivedere, sicuramente è un errore. La vicinanza non mi ha portato a vedere quello che poi ha mostrato la tv. L’ho vista in modo diverso, è stato un contrasto in volo e l’ho valutato male. Il VAR non è potuto intervenire per cui resta l’errore”.