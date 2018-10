TORINO, ALLIANZ STADIUM – Tanta paura ma poco altro. Al 21′ di Juventus-Genoa, con i bianconeri in vantaggio di un gol, Miralem Pjanic è caduto a terra dopo un normale contrasto di gioco. Per alcuni minuti si è temuto il peggio perché il centrocampista non riusciva ad alzarsi ma per fortuna non si è trattato di nulla di grave e Pjanic ha continuato regolarmente la partita.

Gli highlights di Juventus-Genoa

21′ – Miralem Pjanic a terra ma per fortuna l’infortunio non è grave e poco dopo si è ripreso.

19′ – Gol della Juventus. Cristiano Ronaldo segna da due passi dopo un tiro cross di Cancelo e una uscita sbagliata da Radu.

1-0 Cristiano Ronaldo gol del goat #juveGENoa pic.twitter.com/BsFxjN9qBA — Topolino Gol (@GolTopolino) 20 ottobre 2018

13′ – Palo colpito da Cristiano Ronaldo! Il fuoriclasse portoghese ha colpito di testa su cross di Cuadrado e ha colpito il palo a Radu battuto. Juventus vicina al gol.

10′ – La prima occasione da gol è per la Juventus. Cristiano Ronaldo si libera bene e calcia con il sinistro ma Radu non si fa sorprendere.

#juveGENoa miracolo di radu su Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/s1ukqHxveZ — Topolino Gol (@GolTopolino) 20 ottobre 2018

Il tabellino di Juventus-Genoa

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Allegri

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Pereira, Romulo, Bessa, Sandro, Lazovic; Kouamè, Piatek. Allenatore: Juric

