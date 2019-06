PARIGI – L’ex presidente della Uefa Michel Platini fermato per corruzione: l’ex campione della Juve, secondo la rivista francese Mediapart, è stato fermato con accuse di corruzione per l’assegnazione dei Mondiali 2022 al Qatar. Platini è attualmente in custodia presso l’anticorruzione della polizia di Nanterre.

E’ confermato il fermo di polizia per Michel Platini, per essere interrogato presso gli uffici della polizia giudiziaria di Nanterre in relazione all’inchiesta su “presunti atti di corruzione attiva e passiva di dipendenti non pubblici” nelle procedure di assegnazione dei Mondiali del 2022 al Qatar. Sono coinvolti nella vicenda anche Sophie Dion e Claude Gueant, ex consiglieri di Sarkozy quando questi era presidente di Francia.

Anche l’ex segretario generale dell’Eliseo sotto la presidenza di Nicolas Sarkozy viene interrogato a piede libero, nell’ambito dell’inchiesta sui Mondiali del 2022 in Qatar. Lo riferisce il sito francese Mediapart.

Ecco cosa disse Platini nel momento in cui scoppiò il caso corruzione per l’assegnazione della Coppa del Mondo del 2022 al Qatar: “Mondiali al Qatar? Non mi pento proprio di niente. Penso che fosse la scelta giusta per la Fifa e per il calcio mondiale. Ma se delle vicende di corruzione saranno provate serviranno un nuovo voto e delle sanzioni. Ho l’impressione di essere la persona che dà fastidio.

Io sono trasparente, ho detto per chi avevo votato, il Qatar, e mi ritrovo sospettato di essere corrotto. Non bisogna dire cavolate. Dietro c’è qualcuno, qualcosa, gente che organizza tutto questo…lo sento. C’è la Fifa dietro a tutto questo? Penso ci siano molti interessi in ballo, per quelli che stanno alla Fifa, per quelli che hanno intenzione di andarci e per quelli che sperano di esserci un giorno”.

Mondiali 2022 al Qatar, le controversie.

Il 1º giugno 2014 il quotidiano britannico The Sunday Times pubblica in apertura un articolo dal titolo «La cospirazione per comprare la Coppa del Mondo» in cui, per la prima volta, mostra le presunte prove (lettere, e-mail, file bancari) che accrediterebbero la tesi secondo cui l’assegnazione del Mondiale al Qatar sarebbe frutto di un’opera di corruzione.

Secondo il quotidiano britannico, lo sceicco qatariota Mohamed bin Hammam, ex presidente dell’AFC, avrebbe intrapreso una campagna di corruzione dal 2008 fino al 2011 (anno della votazione), erogando oltre 5 milioni di dollari a vari presidenti del calcio continentale, alcuni dei quali componenti della “giuria” che avrebbe poi assegnato il mondiale 2022 al Qatar.

La FIFA, dopo aver condotto un’indagine conclusasi il 13 novembre 2014, ha ufficializzato di non aver riscontrato irregolarità nell’assegnazione della Coppa del Mondo al Qatar, dando quindi il via libera all’organizzazione del mondiale nel paese arabo. Primo Mondiale della storia del calcio che verrà disputato nel periodo invernale.

La decisione ha suscitato un mare di polemiche, e l’ispettore che ha condotto l’inchiesta, Michael J. Garcia, ha dichiarato di voler presentare ricorso, descrivendo le motivazioni della commissione incaricata come erronee e incomplete.

Al momento il governo del Qatar, come ricorda Wikipedia, ha già investito circa 25 dei 140-200 miliardi di dollari previsti nell’affare Coppa del Mondo 2022. Per l’esattezza, secondo le inchieste attive da molte parti, 25 miliardi più 5 milioni, cifra, quest’ultima, che non rappresenterebbe che una briciola non significativa sul totale, non fosse altro che per la sua destinazione: un patrimonio in bustarelle, distribuito a pioggia ai rappresentanti delle federazioni di calcio di tutto il mondo, quelli più sensibili a quest’argomento, per garantirsi il loro voto al momento dell’assegnazione di dicembre 2010.

Il Guardian ha raccolto nel suo dossier, «FIFA Files», un corposo e particolareggiato archivio, contenente documenti su movimenti di denaro quanto meno sospetti, e testimonianze che ruotano attorno alla vicenda dell’assegnazione dei Mondiali 2022 al Qatar, coinvolgendo funzionari di governo e rappresentanti di varie federazioni.

La redazione del Sunday Times, che avvalora le sue tesi di corruzione con migliaia di e-mail, che confermerebbero incontri tra funzionari della federazione qatariota e presidenti di federazioni soprattutto africane e pagamenti di somme destinate a comperarne la malleabilità in sede di votazione.

Cifre grandi e relativamente piccole, accordi economici internazionali, tutto sembra sia stato utile per ammorbidire l’atteggiamento di tante federazioni nei confronti della causa qatariota; per ogni notizia è naturalmente al momento d’obbligo il condizionale, costituendo il materiale di inchieste in corso, e un nome spicca tra i tanti per le iniziative attuate: Mohamed bin Hammam, Presidente dell’Asian Football Confederation fino al momento di essere radiato dalla FIFA per corruzione, nel luglio 2012.

Si legge di una tangente, quasi un dividendo distribuito ai soci, di 200.000 dollari accreditati sul conto di ciascuno dei presidenti di varie federazioni africane; di una bustarella più pesante, 1.600.000 dollari a Jack Warner, all’epoca vice presidente della FIFA, anch’egli a sua volta radiato per corruzione; Mohamed bin Hammam, nel corso delle sue relazioni pericolose, eticamente incompatibili con la sua carica, avrebbe mediato personalmente un contratto di fornitura agevolata di gas fra la Qatargas e la PTT (compagnia tailandese per l’energia), con contatti diretti con Worawi Makudi, presidente della federazione tailandese e, scorrendo il materiale, si potrebbe continuare a lungo.

Parallelamente alle inchieste, portate avanti con professionalità dai giornalisti, anche il Comitato Etico della FIFA, e in particolare il suo capo ispettore Michael J. Garcia non ha potuto esimersi dall’istruire una pratica circa le denunce di corruzione, ma inspiegabilmente non ha ammesso tutti i documenti già raccolti in questi anni: la fase istruttoria dell’inchiesta della FIFA sarebbe dovuta essere completata entro il 9 giugno 2014 e la decisione in merito è arrivata il 13 novembre: non essendo state riscontrate irregolarità, resta confermata l’assegnazione del mondiale al Qatar (fonte Wikipedia).