Playoff Euro 2020: ecco tutte le partite, il calendario e gli orari

ROMA – Oggi, venerdì 22 novembre, si sono svolti a Nyon i sorteggi dei playoff per le qualificazioni a Euro 2020.

Playoff che quest’anno sono stati composti in base alle classifiche della Nations League con un procedimento complesso.

Ai playoff, infatti, partecipano sedici nazionali divise in quattro leghe. Per i playoff sono state selezionate le nazionali vincitrici dei rispettivi gironi di Nations League, dalla Lega A alla Lega D. Qualora la nazionale vincitrice del proprio girone di Nations League abbia già ottenuto l’accesso agli Europei tramite le qualificazioni, il suo posto allora verrà preso dalla nazionale non qualificata con la posizione di classifica più alta all’interno della stessa lega.

Gli accoppiamenti.

Alcuni accoppiamenti erano già noti: Bosnia-Irlanda del Nord, Slovacchia-Irlanda, Norvegia-Serbia, Georgia-Bielorussia e Macedonia-Kosovo.

Il sorteggio di oggi ha completato il tabellone con Scozia-Israele, Islanda-Romania e Bulgaria-Ungheria.

Ecco quindi il tabellone delle semifinali dei playoff:

Percorso D: Georgia-Bielorussia; Macedonia del Nord-Kosovo;

Georgia-Bielorussia; Macedonia del Nord-Kosovo; Percorso C: Scozia-Israele; Norvegia-Serbia;

Scozia-Israele; Norvegia-Serbia; Percorso B: Bosnia ed Erzegovina-Irlanda del Nord; Slovacchia-Repubblica d’Irlanda;

Bosnia ed Erzegovina-Irlanda del Nord; Slovacchia-Repubblica d’Irlanda; Percorso A: Islanda-Romania; Bulgaria-Ungheria.

Le vincitrici delle semifinali per ogni lega si affronteranno in una finale. Chi vincerà la finale si qualificherà a Euro 2020. Le semifinali degli spareggi si terranno il 26 marzo 2020, mentre le finali sono in programma per il 31 marzo 2020.

Le 20 squadre già qualificate a Euro 2020