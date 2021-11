Playoff Mondiali, Italia nel girone del Portogallo. In semifinale contro la Macedonia del Nord

Sarà Italia-Macedonia del Nord la semifinale del playoff per accedere alla finalissima (l’altra è Portogallo–Turchia) che poi deciderà chi volerà in Qatar per disputare i prossimi Mondiali 2022. Un sorteggio ostico, il più difficile, per gli azzurri campioni d’Europa.

Articolo aggiornato alle ore 17:46.

I gironi dei playoff Mondiali, date e orari

Girone A: Scozia-Ucraina, Galles-Austria.

Girone B: Russia-Polonia, Svezia-Rep. Ceca.

Girone C: Italia-Macedonia del Nord, Portogallo-Turchia.

(semifinali 24 marzo; finali 29 marzo)

Il girone dell’Italia ai playoff Mondiali

Il cammino della Nazionale italiana verso i Mondiali Qatar passerà dai playoff che si disputeranno a marzo (semifinale il 24 ed eventuale finale il 29). Prima avversaria sarà la Macedonia del Nord di Goran Pandev. Nel mini gruppo degli Azzurri anche il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la Turchia che si affronteranno nell’altra semifinale: l’eventuale finale l’Italia la dovrà disputare in casa della vincente tra Portogallo e Turchia.

La Macedonia del Nord è passata come seconda, alle spalle della Germania, nel gruppo J delle Qualificazioni ai Mondiali. Ha totalizzato 18 punti in dieci gare, eliminando di fatto la Romania (17 punti).

Le parole del Ct Mancini sul sorteggio

Le parole del Ct Mancini dopo il sorteggio: “Poteva andare un po’ meglio – dice Mancini sorridendo ai microfoni di Rai Sport -. Sia noi che il Portogallo prima dovremmo vincere la semifinale. E, visto che è partita secca, le difficoltà ci saranno. Noi siamo fiduciosi e positivi. La Macedonia ha fatto un ottimo girone di qualificazione. Servirà fare una grande partita. Portogallo? Penso che anche loro ci avrebbero evitati volentieri. Joao Pedro? E’ una storia recente, non ne abbiamo ancora parlato, vedremo. Sicuramente è un ottimo attaccante, che conosce bene il calcio italiano. Ma non dimentichiamo cosa hanno fatto i ragazzi solo a qualche mese fa. Per noi sarà importante avere tutti a disposizione. Prossimo rigore? Qualcuno lo troveremo”.