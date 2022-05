Playoff Serie C, dove vedere partite in tv o streaming: Padova-Juventus U23, Catanzaro-Monopoli e Reggiana-Feralpisalò (foto Ansa)

Tra domani, venerdì 20, e sabato 21 maggio, appuntamento su Sky con i Playoff della Fase Nazionale del campionato italiano di calcio di Serie C 2021/2022, validi per la promozione in Serie B.

Playoff Serie C, dove vedere le partite dei quarti di finale

Le partite, valide per i quarti di finale, saranno trasmesse su Sky Sport sia in diretta tv che in diretta streaming (su SkyGo e/o Now). Naturalmente, per vederle sarà necessario essere abbonati ad uno dei pacchetti sport/calcio di Sky Sport.

Queste squadre, compresa la Juventus U23, sono in lotta per la promozione nel campionato italiano di calcio di Serie B. Infatti, da regolamento, la Juventus può avere una squadra sia in Serie A che in Serie B. L’essenziale è che le squadre non giochino nella stessa categoria.

Questo modello per le seconde squadre, trova applicazione sia in Inghilterra, che in Spagna e Germania. Grazie alla Juventus, abbiamo un esempio di questa pratica anche in Italia.

In programma le gare di ritorno dei quarti di finale. 3 le partite in diretta su Sky, disponibili per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio.

Playoff Serie C, di seguito la programmazione

Venerdì 20 maggio

ore 20.30 Reggiana-Feralpisalò Sky Sport 252

andata 0-1

(telecronaca Alessandro Sugoni)

Sabato 21 maggio

ore 18 Catanzaro-Monopoli Sky Sport 255

andata 2-1

(telecronaca Giovanni Cristiano)

ore 20.30 Padova-Juventus U23 Sky Sport 255

andata 1-0

(telecronaca Nicolò Ramella).