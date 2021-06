Pogba alla Juventus? Marchisio gli scrive e la risposta fa sperare i tifosi bianconeri

Paul Pogba potrebbe tornare alla Juventus alla corte di Massimiliano Allegri e a far sperare i tifosi bianconeri ci ha pensato lo stesso francese rispondendo a Claudio Marchisio. Per Pogba sarebbe un ritorno nella squadra in cui è calcisticamente esploso con Conte prima e con Allegri dopo.

Che la Juventus abbia bisogno di ricambi a centrocampo è un dato di fatto visto che è il reparto che ha più deluso nella scorsa stagione. Ecco perché si punta forte su Pogba che con il Manchester United ha un contratto in scadenza nel 2022.

Pogba alla Juventus, la risposta a Marchisio

Commentando un post di Pogba, Marchisio, che con Pogba ha giocato 4 anni, ha chiesto al Campione del Mondo 2016 di tornare. La risposta ha scatenato i tifosi bianconeri: “Ok Principe. Prossima destinazione Torino“. Magari solo una battuta ma tanto basta per alimentare la bomba di mercato.

Per Pogba contratto in scadenza nel 2022 e rischio di liberarsi a parametro zero quando compirà 29 anni: per questo motivo, senza un rinnovo all’orizzonte, sembra possibile un trasferimento per monetizzare, in Liga, Ligue 1 o Serie A.

Non solo Pogba, le mosse della Juventus

Oltre a Pogba la Juventus sta puntando anche su Locatelli del Sassuolo, che ha anche detto di valutare dopo gli Europei. Appare però una trattativa ben avviata visti anche i buoni rapporti tra le due società. Poi la Juventus cerca un esterno sinistro e i nomi in agenda sono Emerson Palmier del Chelsea e Gosens dell’Atalanta. Infine si cerca un attaccante perché non è ancora chiaro chi resterà. Dybala, Chiesa e Kulusevski sono le certezze, ma Morata e Ronaldo non si sa ancora se resteranno in bianconero.