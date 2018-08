ROMA – Paul Pogba voleva lasciare il Manchester United per tornare alla Juventus. La richiesta, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca, sarebbe arrivata dallo stesso centrocampista [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] che avrebbe chiesto al suo agente la possibilità di giocare ancora per i bianconeri, ritenendo Torino il posto giusto per lui.

Il club inglese allenato da Mourinho, ha però fermato il giocatore, rifiutando qualsiasi offerta, ritenendo Pogba incedibile. Infatti lo United dopo aver sborsato 114 milioni per l’acquisto del suo cartellino, difficilmente lo vorrebbe veder partire per cifre inferiori.

Nelle ultime ore però c’è stata l’apertura del Barcellona, per bocca di uno dei suoi leader, Piqué. Il difensore infatti, in un’intervista a margine di un evento benefico, si è detto felice “se venisse da noi, in futuro, ne saremmo felici, ma bisogna avere rispetto di un giocatore di un altro club”.

Difficile che Pogba possa lasciare in questa finestra di mercato Manchester, poiché il mercato inglese in entrata è chiuso, le possibilità si alzano a gennaio e ancor di più la prossima estate. Certo, con il francese a centrocampo le chance di vincere la Champions aumenterebbero senza dubbio. Sia per la Juve che per il Barcellona.