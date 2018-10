CRACOVIA (POLONIA) – Italia con un tridente d’attacco ma senza centravanti: le formazioni ufficiali della partita contro la Polonia, terza sfida di Nations League, confermano le scelte di Roberto Mancini che conferma modulo e uomini dell’amichevole con l’Ucraina.

In attacco il tridente e’ composto da Chiesa, Insigne nella posizione di ‘falso’ nove e Bernardeschi. Davanti a Donnarumma, la difesa da destra e’ schierata con Florenzi, Bonucci, Chiellini e Biraghi.

A centrocampo il 4-3-3 si completa con Verratti, Jorginho e Barella. La Polonia si schiera con un 4-3-1-2, con la coppia d’attacco Milik-Lewandoski supportata da Zielinski.

