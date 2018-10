Chorzów (Polonia) – Polonia-Italia 0-0. Partita valida per la terza giornata della fase a gironi di Nations League. La classifica: Portogallo 6, Italia e Polonia 1.

Note: la prima classificata accede alla Final Four, la seconda si salva e resta in Serie A, la terza retrocede in Serie B.

Partita da non fallire per gli azzurri. Vincere è obbligatorio per avere la certezza di evitare l’umiliante retrocessione in Serie B e per tenere accese le residue speranze di qualificazione alla Final Four di Nations League. Mancini si gioca la sua partita della vita da ct con il tridente formato da Bernardeschi e Chiesa ai lati di Insigne falso nove.

Al 2′, Italia vicinissima al gol. Jorginho, servito da un tocco arretrato di Lorenzo Insigne, ha calciato dalla lunga distanza e ha colpito la traversa a Szczesny battuto. Sfortuna azzurra in questo avvio di gara.

Polonia-Italia, le formazioni ufficiali della partita di Nations League.

Polonia (4-4-2): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca; Zielinski, Szymanski, Linetty, Goralski; Lewandowski, Milik.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Insigne, Chiesa. Allenatore: Roberto Mancini.