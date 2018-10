Polonia-Italia streaming e diretta tv: dove vederla, orario e data

CRACOVIA (POLONIA) – Gara da dentro o fuori per la Nazionale Italiana di Roberto Mancini. Dopo il pareggio contro la Polonia, e la sconfitta in Portogallo, gli azzurri sono obbligati a vincere in Polonia per non retrocedere in Serie B e per tornare in corsa per il passaggio del turno in Nations League.

L’obiettivo numero uno è quello di evitare la retrocessione in Serie B, che sarebbe un’altra umiliazione per la nostra federazione dopo la mancata qualificazione all’ultimo Mondiale. L’accesso alle finali di Nations League, invece, al momento è solamente un sogno difficilmente realizzabile.

Polonia-Italia verrà trasmessa in diretta tv esclusiva dalla Rai. Polonia-Italia verrà trasmessa da Rai 1 alle ore 20.45. La partita della Nations League sarà visibile anche in diretta streaming attraverso il sito internet della Rai. Per questa gara delicatissima, Mancini dovrebbe puntare su Lorenzo Insigne, Ciro Immobile e Federico Bernardeschi, ovvero gli attaccanti più in forma in Serie A.

Esiste un ballottaggio tra Bernardeschi e Chiesa, in questo momento il calciatore juventino è favorito su quello viola. Ma Mancini potrebbe anche invertire le gerarchie dell’attacco. Si deciderà tutto negli allenamenti prima della partita tra la Polonia e l’Italia.

I calciatori convocati in Nazionale dal ct Roberto Mancini. PORTIERI: Cragno (Cagliari), Donnarumma (Milan), Perin (Juventus), Sirigu (Torino) DIFENSORI: Acerbi (Lazio), Biraghi (Fiorentina), Bonucci (Juventus), Chiellini (Juventus), Criscito (Genoa), Emerson Palmieri (Chelsea), Florenzi (Roma), Cristiano Piccini (Valencia), Lorenzo Tonelli (Sampdoria) CENTROCAMPISTI: Barella (Cagliari), Bernardeschi (Juventus), Bonaventura (Milan), Gagliardini (Inter), Jorginho (Chelsea), Pellegrini (Roma), Verratti (Psg) ATTACCANTI: Berardi (Sassuolo), Caprari (Sampdoria), Chiesa (Fiorentina), Giovinco (Toronto), Immobile (Lazio), Insigne (Napoli) e Kevin Lasagna (Udinese).

