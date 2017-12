ROMA – Il Pordenone è crollato solo ai rigori contro l’Inter. Ma per tutti i tifosi friulani si potranno accontentare con gli apprezzamenti ricevuti dalla giornalista di Sky Diletta Leotta.

I tifosi del Pordenone durante il match con l’Inter hanno esposto uno striscione che ha fatto innamorare la presentatrice, che si occupa di Serie B. Il messaggio degli ultrà neroverdi è chiaro: “Voi in A in lotta per la vetta, noi in C in lotta per Diletta”. Dopo essere stato inquadrato dalla tv, Diletta Leotta ha postato sul suo profilo Instagram la foto del fascione con tre emoticon che ridono.