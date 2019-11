LONDRA (INGHILTERRA) – Il rigore più assurdo della storia è stato calciato durante Nuneaton Borough – Straford Town, partita valida per la settima serie del calcio inglese. Sul risultato di zero a zero, i padroni di casa dello Nuneaton Borough hanno beneficiato di un calcio di rigore che avrebbe potuto sbloccare una partita che fino a quel momento era stata equilibrata.

Tra lo stupore generale del pubblico, dagli undici metri si è presentato il portiere Breeden, un aspirante Chilavert. In pochi avrebbero pensato di assistere ad uno dei rigori più assurdi nella storia del calcio. Il portiere Nuneaton Borough non si è limitato a sbagliare il rigore, lo ha sparato talmente alto da colpire l’impianto di illuminazione dietro alla porta.

Riportiamo di seguito, il video da YouTube con il rigore sbagliato clamorosamente dal portiere del Nuneaton Borough. L’estremo difensore dei padroni di casa lo ha calciato alle stelle colpendo l’impianto di illuminazione dello stadio.