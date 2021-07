Porto-Roma, dove vedere la partita in diretta streaming o in tv: data e orario (FOTO ANSA)

Porto-Roma, dove vedere la partita in diretta streaming o in tv: data e orario. Primo vero test per i giallorossi di José Mourinho dopo le vittorie piuttosto semplici contro Montecatini, Ternana, Triestina e Debrecen. Ricordiamo che il Porto, la scorsa stagione, ha eliminato la Juventus e si è arreso solamente ai campioni d’Europa del Chelsea in Champions League. Mercoledì 28 luglio nuovo appuntamento con le amichevoli estive delle grandi del calcio italiano in onda su Sky Sport.

Protagonista la nuova Roma di José Mourinho che, dopo il netto successo di Frosinone per 5-2 sugli ungheresi del Debrecen, alza l’asticella del livello e si appresta ad affrontare il Porto, dopo il Benfica, la squadra più titolata del Portogallo.

Porto-Roma, diretta tv su Sky Sport e streaming su NOW

In ritiro a Carvoeiro, nella regione dell’Algarve, i giallorossi affinano la preparazione in vista dell’inizio ufficiale della stagione e si preparano al match di domani, che potrà essere seguito in diretta a partire dalle ore 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e anche in streaming su NOW.

Amichevole di prestigio in programma all’Estadio Municipal da Bela Vista di Parchal, con la telecronaca di Riccardo Gentile.

Si tratta del quinto impegno precampionato per la Roma, che nei quattro precedenti ha sempre vinto, battendo nell’ordine Montecatini, Ternana, Triestina e Debrecen.

Porto-Roma, data e orario della partita amichevole della squadra di Mourinho

Calcio – amichevole

mercoledì 28 luglio, ore 21:

Porto-Roma

in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

(disponibile su Sky Go, anche in HD).