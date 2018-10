ROMA – Cristiano Ronaldo non è stato convocato dal ct del Portogallo, Fernando Santos, per la gara di Nations Cup contro la Polonia (11 ottobre a Chorzow) e per l’amichevole contro la Scozia (14 ottobre a Glasgow).

Cristiano Ronaldo ha preso questa decisione dopo aver parlato con il presidente federale Fernando Gomes e con lo stesso ct che ha preannunciato l’assenza di CR7 anche a novembre. Cristiano non ci sarà quindi nella gara del 17 novembre a San Siro contro l’Italia e in quella successiva, sempre con la Polonia ma in casa. Ronaldo aveva già scelto di evitare i match di settembre ma secondo Record non è assolutamente intenzionato a lasciare la nazionale.