LISBONA (PORTOGALLO) – Portogallo-Italia 0-0. Partita valida per la seconda giornata della fase a gironi della Serie A di Nations League.

Squadra che non vince, si cambia. Roberto Mancini ha deciso di rivoluzionare la squadra in vista del secondo impegno di Nations League nella tana di un Portogallo orfano di Cristiano Ronaldo.

Serve la vittoria e Mancini ha deciso di puntare su gente che corre. Per questo motivo, davanti al confermato Donnarumma ha deciso di schierare quattro difensori diversi rispetto quelli che hanno fatto male contro la Polonia. A destra, largo al debuttante Lazzari. A sinistra torna Criscito. Al centro i due giovani Romagnoli e Caldara. Mediana a due con l’estro di Jorginho e la corsa di Gagliardini. Attacco a quattro con Chiesa e Bonaventura esterni e Zaza e Immobile come centrali. L’osservato speciale è Chiesa, il calciatore della Fiorentina che ha cambiato il volto della partita contro la Polonia con il suo ingresso in campo. Bocciati Balotelli e Insigne.

Le probabili formazioni.

Portogallo: Rui Patricio; Cancelo, Neto, Pepe, Guerreiro; Bernardo Silva, Carvalho, Renato Sanches, Bruma; Gonçalo Guedes, André Silva. CT: Santos.

Italia: Donnarumma, Lazzari (deb), Caldara, Romagnoli, Criscito Jorginho-Gagliardini Chiesa Bonaventura Zaza e Immobile. CT: Roberto Mancini.