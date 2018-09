Portogallo-Italia streaming e diretta tv, dove vedere la Nations League. Orario e data

LISBONA (PORTOGALLO) – L’Italia affronta il Portogallo nella seconda sfida della Uefa Nations League. Dopo l’esordio in casa con la Polonia la squadra di Roberto Mancini volerà a Lisbona per sfidare i lusitani con Portogallo-Italia, in programma lunedì 10 settembre all’Estadio do Sport Lisboa e Benfica con calcio di inizio alle 20.45.

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai1 e in diretta streaming su Rai Play. Un incontro potenzialmente decisivo per gli azzurri, che cercheranno di ottenere la qualificazione alle Final Four. Il Portogallo è infatti una squadra di livello e pur senza Cristiano Ronaldo, darà sicuramente filo da torcere alla nostra Nazionale.

“Grazie ai 24.000 tifosi presenti ieri al #DallAra di #Bologna: il vostro sostegno è stato fondamentale soprattutto nel secondo tempo!”. E’ il tweet del ct degli azzurri, Roberto Mancini, che ha voluto ricambiare l’ideale abbraccio che gli ha rivolto la gente di Bologna, la città nella quale ha esordito in Serie A non ancora 17enne. Mancini mosse infatti i primi passi da calciatore professionista proprio nella squadra felsinea, in Serie A.

Le probabili formazioni di Portogallo-Italia.

Portogallo: Rui Patricio; Cancelo, Neto, Pepe, Guerreiro; Bernardo Silva, Carvalho, Renato Sanches, Bruma; Gonçalo Guedes, André Silva. CT: Santos.

Italia: Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Criscito; Cristante, Jorginho, Bonaventura; Insigne, Andrea Belotti, Chiesa. CT: Roberto Mancini.