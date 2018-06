MOSCA – Portogallo-Spagna 3-3 | Cristiano Ronaldo e Diego Costa sono stati i migliori in campo. Cristiano Ronaldo ha segnato una tripletta, Diego Costa una doppietta. Il peggiore in campo è stato De Gea, protagonista di una papera degna di Karius nell’ultima finalissima di Champions League [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

PORTOGALLO (4-2-2-2): Rui Patricio 5.5; Cedric 5, Pepe 5, Fonte 5.5, Guerreiro 5; William Carvalho 6, Joao Moutinho 6; Bernardo Silva 6.5, Bruno Fernandes 6; Cristiano Ronaldo 9, Guedes 5.5. Silva 6, Quaresma 6.5 e Mario 6. Santos 6.5.

SPAGNA (4-2-3-1): De Gea 4; Nacho 6.5, Piqué 6, Sergio Ramos 6, Jordi Alba 6.5; Koke 6.5, Busquets 6.5; Silva 7 Isco 7, Iniesta 7; Diego Costa 8. Alcantara 6, Aspas 5.5 e Lucas sv. Hierro 6.

NACHO, NACHO MAN

After giving up a penalty earlier in the game, the makeshift right back scores an absolute SCREAMER to put Spain up 3-2 #ESP 😱😱😱 pic.twitter.com/LgBVMbtMRm

— The Sports Quotient (@SportsQuotient) 15 giugno 2018