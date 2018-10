Poste Italiane, la premiazione del torneo Azzurri Partner Cup di calcio a 7

ROMA – Si è svolta oggi, 16 ottobre, a Roma, presso la Sala Conferenze dell’ufficio postale di Piazza San Silvestro, la cerimonia di premiazione della squadra di Poste Italiane vincitrice della “Azzurri Partner Cup”, il torneo di calcio a 7 organizzato dalla FIGC tra le aziende Top Sponsor della Nazionale.

Ospiti di Matteo Del Fante, Amministratore Delegato di Poste Italiane e di Giuseppe Lasco, Responsabile Corporate Affairs di Poste Italiane, il Direttore Generale della FIGC Michele Uva e Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale.

I giocatori della squadra di Poste Italiane, che hanno battuto in finale i campioni uscenti della FIAT ai calci di rigore, provengono da diverse parti d’Italia e da differenti realtà aziendali e sono stati selezionati per l’occasione attraverso un reclutamento interno sulla intranet aziendale. Tutte le fasi della competizione, dalla preparazione alla finale sullo storico campo di Coverciano fino alla premiazione di oggi, sono state seguite con grande entusiasmo dai dipendenti di Poste Italiane attraverso la intranet e i canali social.

Oltre alla “Azzurri Partner Cup”, Poste ha portato a casa anche il premio per il miglior portiere assegnato a Luca Fava.

A premiare tutti i “campioni gialloblu” è stato il Commissario Tecnico degli azzurri Roberto Mancini che ha consegnato ai giocatori il pallone ufficiale della Nazionale autografato.

