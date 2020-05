Premier League, Crystal Palace lancia l’allarme: “Facciamo come la Bundesliga o rischiamo di non ricominciare”

LONDRA (INGHILTERRA) – Più il tempo passa senza passi decisivi in avanti, più sarà difficile per la Premier League concludere la stagione.

E’ il timore espresso dal presidente del Crystal Palace, Steve Parish, alla vigilia di una riunione tra i dirigenti dei club che dovrebbe definire un piano per riportare in campo le squadre.

“Verremmo meno al nostro dovere se non trovassimo un modo per provare a riprendere la stagione, ma potrebbe rivelarsi ugualmente un compito più grande di noi”, ha detto Parish ai microfoni della Bbc.

Solo negli ultimi giorni, il Watford, il Brighton e l’Aston Villa si sono detti contrari al progetto di organizzare le partite in campo neutro per ridurre il rischio di contagi, mentre i medici sociali hanno sollevato preoccupazioni per alcuni aspetti della ripartenza.

Parish ha suggerito di “provare a seguire quanto sta avvenendo in Bundesliga, anche per capire meglio quali sono le principali sfide da affrontare”.

Intanto, un nuovo caso di positività al Covid-19 è stato annunciato dal Brighton, il terzo in pochi giorni.