RECCO – Grande pallanuoto su Sky Sport, con tutte le partite della Pro Recco nella LEN Champions League 2018/19, la più importante competizione maschile per club a livello europeo, che si chiuderà a giugno del prossimo anno, con la Final 8, in programma ad Hannover, in Germania.

Appuntamento domani, mercoledì 21 novembre, con la super sfida della formazione italiana ai campioni d’Ungheria del Ferencvaros di Budapest, squadra che punta apertamente a vincere il titolo europeo per club.

Impegno non facile, dunque, per gli uomini di Ratko Rudic, reduci dall’aver vinto le prime due partite di questi preliminari, giocate entrambe in trasferta, contro i serbi della Stella Rossa e a Brescia contro l’AN.

Esordio in casa pe i liguri, più precisamente a Sori, con match in diretta esclusiva alle ore 19 su Sky Sport Arena e in diretta streaming su SkyGo.

Telecronaca di Daniele Barone, che avrà al suo fianco, al commento, una leggenda della pallanuoto italiana, Alessandro Campagna, attuale allenatore della Nazionale Italiana maschile di pallanuoto.

La partita è valida per la terza giornata di Regular Season del Girone A di Champions League, che italiani e ungheresi guidano con 6 punti, insieme agli spagnoli del CNA Barceloneta.

___________________________________________________________________________________________

“LEN CHAMPIONS LEAGUE”

terza giornata:

PRO RECCO- FERENCVAROS BUDAPEST

mercoledì 21 novembre, ore 19

diretta esclusiva Sky Sport Arena.

