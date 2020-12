Psg-Basaksehir interrotta per razzismo del quarto uomo. “Negro” Webo, calciatori lasciano il campo

Durante Psg-Basaksehir il quarto uomo Sebastian Coltescu avrebbe dato del “negro” a Webo, assistente tecnico del club turco, e così gara interrotta. Immediata e indignata infatti la reazione dei giocatori che hanno deciso di abbandonare il campo. L’Uefa apre un’inchiesta e la gara si giocherà oggi con nuovi arbitri.

Insomma, il calcio europeo travolto dal più clamoroso caso di razzismo: proprio un quarto uomo accusato di aver dato del “negro” a un giocatore in panchina, e il Basaksehir prima e il Paris Saint Germain a seguire lasciano il campo del Parco dei Principi, interrotta la partita di Champions League. Erdogan denuncia “un razzismo inaccettabile” e invita l’Uefa a intervenire.

Psg-Basaksehir interrotta diventa ora un caso internazionale

L’incrocio tra la squadra di Parigi e quella di Istanbul, dopo le crisi diplomatiche dei mesi scorsi, stavolta è solo una coincidenza geografica. Dopo quasi due ore di stop e trattative, nel braccio di ferro con il Basaksehir per cacciare dallo stadio l’assistente dell’arbitro, tutto rinviato a domani, con la Uefa che annuncia l’apertura di un’inchiesta

“Perché mi chiami negro? Perché?”

Il grido ripetuto contro il quarto uomo Uefa da Pierre Webo, ex attaccante del Camerun e ora viceallenatore a Istanbul col Basaksehir, rimarrà a lungo nella lista più buia del calcio europeo. Il caso scoppia a Parigi, in un Parco dei Principi che nel vuoto di pubblico ha fatto rimbombare tutto il caos in campo.

Un giudice di gara, con la scritta “respect” sul braccio, il romeno Sebastian Colţescu, accusato di frasi razziste. La lite col viceallenatore e la sua espulsione, una parapiglia di diversi minuti. Alle fine i giocatori che abbandonano il campo: prima quelli del Basaksehir, poi anche quelli del Psg. E la partita resta appesa anche oltre il limite fissato dall’Uefa, alle 22.

Il club di Istanbul ribalta twittando ironicamente il logo della campagna Uefa. “No al razzismo, rispetto”. A complicare il caso, il fatto che la partita incroci una squadra di Parigi e una di Istanbul e che il Basaksehir sia la squadra di Erdogan, che infatti in serata è intervenuto: “E’ razzismo, la Uefa agisca”. Ma in questa occasione parigini e turchi sono strati solidali.

La gara tra Psg-Basakasehir dopo essere stata interrotta, riprenderà oggi dal minuto in cui ci si è fermati, con nuovi arbitri. Secondo il dirigente, “non c’erano le condizioni” per una ripresa questa sera. “I nostri giocatori – ha twittato il Basaksehir sul suo account – hanno deciso di non tornare in campo”. (Foto Ansa).