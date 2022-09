PSG-Juventus, dove vedere la partita di Champions League in streaming e diretta tv: orario e probabili formazioni. Si apre la nuova stagione della Champions League. La Juventus, reduce dal pareggio fuori casa contro la Fiorentina, arriva a Parigi per affrontare il PSG di Messi, Neymar e Mbappe. Sfida complicata per i bianconeri di Massimiliano Allegri, chiamati all’impresa contro una delle favorite del torneo. Nel girone H, quello dei bianconeri, oltre ai francesi del PSG ci sono anche il Benfica e il Maccabi Haifa. La Juve non arriva al meglio a questa gara per via degli infortuni: da Pogba a Chiesa fino a Di Maria, non convocato per il match. PSG-Juventus dove vederla.

PSG-Juventus, orario e dove vederla in diretta streaming

Nella prima partita del girone H, la Juventus scende in campo contro i favoriti del PSG. La partita si gioca al Parco dei Principi di Parigi, fischio d’inizio alle 21. E’ possibile vedere la partita in chiaro e in diretta su Canale 5. Match trasmesso anche su Sky, su Sky Spot Uno (canale 251), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213).

PSG-Juventus: le probabili formazioni

La Juventus arriva a Parigi senza alcuni dei suoi giocatori chiave. Oltre agli infortunati Pogba e Chiesa, Allegri dovrà rinunciare anche al grande ex della partita, Di Maria, non convocato. Allegri recupera però Bonucci, destinato a giocare titolare in coppia con Bremer.

PSG (3-4-3): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Renato Sanches, Verratti, Nuno Mendes; Messi, Mbappé, Neymar.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Miretti, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik.