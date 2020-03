PARIGI (FRANCIA) – Il Psg si è qualificato per la finalissima di Coppa di Francia grazie ad una vittoria per cinque a uno contro il Lione in semifinale. Il grande protagonista dell’incontro è stato Kylian Mbappé con una tripletta. Grazie a questi gol, Mbappé è salito a quota trenta gol stagionali in appena trentadue partite disputate.

Il suo secondo gol è stato qualcosa di magnifico. Il baby fenomeno del calcio francese è partito da centrocampo, ha saltato gli avversari come birilli e ha messo il pallone alle spalle del portiere avversario.

Il Psg blinda Mbappé, niente Olimpiadi per il suo campioncino.

Il Psg ha inviato una lettera alla federcalcio francese in cui annuncia che non metterà a disposizione Kylian Mbappé per la nazionale olimpica che giocherà il torneo di calcio di Tokyo 2020. Lo scrive il giornale ‘L’Equipe’ rivelando che il clbu fa presente che Mbappé giocherà a giugno-luglio gli Europei e che se andasse anche a Tokyo salterebbe l’inizio della stagione 2020-2021.

Poi si fa riferimento al fatto che quello dei Giochi non è un torneo Fifa e che quindi le società non sono obbligate a mettere a disposizione delle nazionali i giocatori, facoltà di cui il Psg intende avvalersi. E questo, ricorda ‘L’Equipe’ nonostante Mbappè abbia più volte espresso, anche pubblicamente, il proprio desiderio di prendere parte all’Olimpiade in Giappone. (ANSA, video YouTube).