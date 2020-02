PARIGI (FRANCIA) – Il Psg è pronto a battere ogni record dal punto di vista economico per blindare Kylian Mbappé. Il giovane calciatore francese, che guadagna già ben quindici milioni di euro a stagione (più di un milione di euro al mese), starebbe pensando all’addio al Psg per trasferirsi al Real Madrid. Per fargli cambiare idea, i francesi sono pronti ad offrirgli un rinnovo di contratto che lo renderebbe il più ricco nella storia del calcio.

Mbappé rinnova con il Psg? Andrebbe a guadagnare 50 milioni di euro a stagione, più di quattro al mese.

Se Mbappé dovesse accettare l’offerta di rinnovo del suo club, andrebbe a guadagnare 50 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni (più di quattro milioni di euro al mese). Quindi parliamo di un totale di 250 milioni di euro garantiti. Con questo rinnovo, guadagnerebbe più di Neymar che percepisce dallo stesso Psg ben 37 milioni di euro a stagione (più di tre milioni di euro al mese).

Nemmeno il Real Madrid, che sta facendo di tutto pur di arrivare a Mbappé, sarebbe disposto ad arrivare a questa cifra assolutamente fuori mercato. Dare cinquanta milioni di euro a stagione ad un calciatore, significa pagarlo più di quattro milioni di euro al mese.

In questo modo, il tetto ingaggi della squadra si alzerebbe in un modo innaturale ed anche gli altri campioni del club chiederebbero un cospicuo aumento di stipendio.