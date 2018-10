PARIGI (FRANCIA) – Dopo 50 minuti da protagonista assoluto in Psg-Napoli, Lorenzo Insigne è costretto ad abbandonare il campo. L’attaccante italiano ha ricevuto un colpo allo sterno che lo ha messo ko. Insigne lascia il campo dopo un gol con un pallonetto da fuoriclasse.

51′ – Lorenzo Insigne esce per infortunio dopo aver ricevuto un colpo allo sterno. Al suo posto entra in campo Zielinski.

Insigne choc esce per infortunio #psgnapoli 0-1 pic.twitter.com/ALgeK37gaT — Topolino Gol (@GolTopolino) 24 ottobre 2018

45′ – Fine primo tempo, Psg-Napoli 0-1. La squadra allenata da Carlo Ancelotti ha chiuso la prima frazione di gioco sopra di un gol. Vantaggio più che meritato perché oltre alla perla di Insigne, c’è stata la traversa clamorosa di Mertens.

26′ – Gol del Napoli. Passaggio filtrante di Josè Maria Callejon che sorprende la difesa del Psg, cucchiaio di Insigne su Areola. Gol stupendo.

24′ – Napoli vicino al gol. Cross dalla sinistra di Mario Rui, conclusione a botta sicura di Dries Mertens, palla sulla traversa ad Areola battuto.

Formazioni ufficiali

Paris Saint Germain (4-2-3-1): Areola; Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Rabiot, Verratti; Mbappé, Di Maria, Neymar; Cavani. All. Tuchel

Napoli (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Koulibaly, Albiol, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Ruiz; Insigne, Mertens. All. Ancelotti

