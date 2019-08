PSG, Neymar contestato dai tifosi. La sorella: “Non vincerete mai senza di lui”

ROMA – I tifosi del PSG contestano Neymar e la sorella si infuria: “Che essere umani disgustosi e maleducati che siete! Vorreste continuare ad avere mio fratello nella vostra squadra. Non vincerete mai niente senza di lui”.

Tutto è successo durante la partita, vinta 3-0, del PSG contro il Nimes. Mentre il club di Parigi vinceva sul campo, sugli spalti i tifosi hanno attaccato duramente il calciatore brasiliano che in queste ore viene dato sempre più vicino al Real Madrid o al clamoroso ritorno al Barcellona. Durante la contestazione tanti i cori (“Neymar vattene”, “Neymar figlio di p*****a) e anche uno striscione con un riferimento alla recente questione delle accuse di stupro.

Il brasiliano, ormai separato in casa col Paris Saint Germain e voglioso di tornare in blaugrana due anni dopo la cessione record di 222 milioni di euro, avrebbe fissato una data limite (20 agosto) entro la quale, se i parigini e i catalani non dovessero trovare un accordo, deciderà se valutare altre offerte, su tutte quella del Real Madrid. Lo rivela il quotidiano spagnolo El Mundo Deportivo.

Ma il presidente del PSG vuole almeno 222 milioni.

Il prossimo incontro ufficiale tra i due club, il Barcellona e il PSG, potrebbe avvenire il giorno 16 agosto, quando sia il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu che Al-Khelaifi si ritroveranno ad una riunione dell’Eca a Liverpool (European Club Association).