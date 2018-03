ROMA – Il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Psg e Real Madrid si giocherà martedì 6 marzo al Parco dei Principi di Parigi. Fischio d’inizio alle ore 20.45. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Premium Sport. Possibile, solo per gli abbonati alla piattaforma digitale, il live streaming su Premium Play.

L’assenza di Neymar e le condizioni precarie di Mbappè non lasciano ben sperare in casa Psg, chiamato a ribaltare l’1-3 dell’andata, ma Cavani e l’ex Di Maria rappresentano due carte importanti per provare a compiere l’impresa. Emery punterà sul 4-3-3 con Thiago Silva e Kimpempe davanti ad Areola e la coppia composta da Dani Alves e Berchiche sugli esterni. Thiago Motta, Rabiot e Verratti comporranno la linea mediana, mentre Di Maria e uno tra Draxler e Mbappè agiranno a supporto della punta centrale Cavani.

Zidane, dal canto suo, punterà sul 4-3-1-2 con Keylor Navas tra i pali, Varane e Sergio Ramos centrali difensivi, Carvajal e Fernandez esterni. Casemiro agirà come vertice basso in mediana, affiancato da Modric e Kroos, mentre Isco dovrebbe essere preferito a Bale per fungere da trequartista alle spalle di Benzema e Ronaldo.

Le formazioni ufficiali

Psg (4-3-3): Areola; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Berchiche; Lo Celso, Thiago Motta, Verratti; Di María, Mbappé, Cavani. All.Emery

Real Madrid (4-3-3): Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Kovacic, Casemiro, Asensio, Lucas Vazquez; Benzema, Ronaldo. All. Zidane

I precedenti:

L’ultimo scontro diretto è la partita di andata, terminata come detto 3-1 per il Real Madrid. Nel luglio del 2016, seppur nelle amichevoli della Champions Cup, vinsero i francesi 3-1. In Champions, invece, nei gironi 2015-16, il Real era finito in classifica davanti ai francesi: 0-0 all’andata al Parco dei Principi e vittoria 1-0 al Bernabeu per i padroni di casa con gol di Nacho.

Gli ultimi scontri diretti europei a eliminazione diretta sorridono però ai parigini. Nella Coppa Uefa 92-93 il Psg elimina i Blancos ai quarti di finale (sconfitta in Spagna 3-1 all’andata rimontata grazie alla vittoria 4-1 in casa al ritorno). Stesso destino, poi, anche nella Coppa delle Coppe della stagione successiva. Ancora quarti di finale e ancora qualificazione Psg (0-1 al Bernabeu con gol di Weah, e 1-1 al Parco dei Principi). Sette, quindi, gli scontri diretti ufficiali: tre vittorie per il Real Madrid, due per il Psg come i pareggi.