PARIGI (FRANCIA) – Il trio delle meraviglie ha tritato una Stella Rossa che aveva esordito nel girone con il pareggio con il Napoli. Neymar è stato il migliore in campo con una tripletta da applausi. Due dei tre gol sono stati segnati su punizione. La goleada è stata completata dagli altri due attaccanti, Cavani e Mbappé, e dal fantasista Di Maria.

PSG 6-1 Stella Rossa, il tabellino

PSG (4-2-3-1): Areola; Meunier, Kimpembe, Thiago Silva(dal 31′ s.t. Kehrer), Bernat; Verratti, Rabiot; Mbappé(dal 31′ Choupo-Moting), Neymar (dal 36′ s.t. Draxler), Di Maria; Cavani. A disposizione: Marquinhos, Cibois, Diaby, Nsoki. Allenatore: Tuchel

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Borjan; Stojkovic, Savic(dal 1′ s.t. Babic), Degenek, Rodic; Jovicic, Krsticic; Marin, Causic, Simic(dal 1′ s.t. Pavkov); Ben(dal 26′ s.t. Ebecilio). A disposizione: Cafu, Gobeljic, Jovancic, Popovic. Allenatore: Milojevic

RETI: 20′ p.t. Neymar (P), 22′ p.t. Neymar(P), 37′ p.t. Cavani (P), 42′ p.t. Di Maria (P), 25′ s.t. Mbappe(P), 29′ s.t. Marin (S), 36′ s.t. Neymar(P)

AMMONIZIONI: 23′ s.t. Stojkovic(S), 30′ s.t. Pavkov(S)

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 2′ nel secondo tempo

ARBITRO: Soares Dias(Portogallo)

STADIO: Parc des Princes, Parigi

Neymar just scored this free kick for his hat-trick. People on this platform disrespect him way too much, put some respect on his name. Baller. 🔥 pic.twitter.com/gxwU18bZt3

— World Cup (@FlFAWC2018) 3 ottobre 2018