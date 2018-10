EINDHOVEN (OLANDA) – Psv-Inter 0-0. Partita valida per la seconda giornata della fase a gironi della Uefa Champions League.

Gli highlights di Psv-Inter

Scambio di doni tra Steven Zhang e Toon Gerbrands a poche ore da #PSVInter#PSVFCIM #UCL pic.twitter.com/tImBEUpkwc — Inter (@Inter) 3 ottobre 2018

⏱️ #PSVInter termina con il risultato di 2-1: all’Inter non basta il gol di #Colidio, gli olandesi rimontano con Piroe e Vertessen nella ripresa, aggiudicandosi i tre punti. #PSVFCIM #UYL #InterYouth #FCIM pic.twitter.com/l8LOKDlShR — Inter (@Inter) 3 ottobre 2018

⏱️ Dopo un minuto di recupero si chiude la prima frazione di gioco a Eindhoven: #PSVInter 0-1, nerazzurri in vantaggio all’intervallo grazie al gol di Facundo #Colidio al 24′! #PSVFCIM #UYL #InterYouth #ForzaInter pic.twitter.com/TD44wKrOqX — Inter (@Inter) 3 ottobre 2018

PROBABILI FORMAZIONI di Psv-Inter

PSV (4-2-3-1): Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Angelino; Rosario, Hendrix; Berwijn, Pereiro, Lozano; De Jong. Allenatore: Van Bommel.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti.

TV: Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e Sky Sport 384

