Psv Inter streaming e in diretta tv, dove vederla. Psv – Inter si sfideranno mercoledì 3 ottobre alle ore 21:00 per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League. La gara Psv – Inter, Gruppo B, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport. La partita si potrà assistere anche il live streaming, solo per gli abbonati Sky, su SkyGo, che consente di vedere i programmi su pc e dispositivi mobili come tablet e smartphone.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Precedenti

Un solo precedente contro gli olandesi di Eindhoven, quello della fase a gironi della Champions 2007-2008. L’Inter di Roberto Mancini vinse sia la gara d’andata (2-0, doppietta di Zlatan Ibrahimovic) che quella di ritorno (1-0 firmato da Julio Cruz). In quel girone i nerazzurri passarono come primi con 15 punti, mentre gli olandesi, giunti terzi, furono eliminati dalla competizione retrocedendo nell’allora Coppa Uefa.

Il calendario dell’ Inter in Champions League 2018 2019

Prima giornata, Martedì 18 settembre ore 18.55 – Inter -Tottenham 2-1;

Seconda giornata, Mercoledì 3 ottobre ore 21.00 – Psv-Inter;

Terza giornata, Mercoledì 24 ottobre ore 21.00 – Barcellona-Inter;

Quarta giornata, Martedì 6 novembre ore 21.00 – Inter-Barcellona;

Quinta giornata, Mercoledì 28 novembre ore 21.00 – Tottenham-Inter;

Sesta giornata, Martedì 11 dicembre ore 21.00 – Inter-Psv.

Saranno due le partite dell’ Inter trasmesse in chiaro sulla Rai, oltre che su Sky, nella fase a gironi della Champions League: Barcellona-Inter (terza giornata) e Tottenham-Inter (quinta giornata). Entrambe le partite si potranno guardare live on line e gratis sul sito RaiPlay.