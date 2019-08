Puskas Quagliarella gol tacco Napoli video YouTube

GENOVA – La Sampdoria continua a sognare grazie a Fabio Quagliarella. Sarebbe stata una notizia il contrario. Il gol di Fabio Quagliarella contro il Napoli – colpo di tacco che ha fatto il giro del pianeta per la sua naturale e travolgente bellezza – è tra i dieci candidati al “Puskas Award”, il prestigioso concorso ufficiale della FIFA intitolato all’indimenticato fuoriclasse ungherese e che premia ogni anno la rete migliore al mondo.

Voto. Quagliarella se la gioca, come sempre. E tutti possono scendere in campo con il capitano della Sampdoria per alzare un trofeo che sarebbe l’ennesima certificazione per una carriera di prodezze che fanno sgranare gli occhi, spalancare la bocca, e che incidono per sempre la memoria degli appassionati di calcio.

Come, appunto, quella che fece alzare in piedi tutto Marassi il 2 settembre scorso. Per sostenere il numero 27 blucerchiato nella corsa contro Messi, Ibrahimovic e altri sette candidati, bisogna collegarsi al seguente link (https://www.fifa.com/the-best-fifa-football-awards/puskas-award/).

L’attaccante della Sampdoria è reduce da una stagione straordinaria che gli ha consegnato il titolo di capocannoniere del campionato italiano di calcio di Serie A e che gli ha fatto ritrovare la maglia della Nazionale Italiana di Calcio.

Da Quagliarella al campo, la Sampdoria prepara l’esordio in campionato contro la Lazio a Marassi.

Doppio allenamento in chiave-Lazio per la Sampdoria che continua la preparazione per il debutto nella Serie A TIM 2019/20. Dopo una mattinata a reparti, con inizio atletico per lo sviluppo della trasformazione ed esercitazioni tattiche sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco, Eusebio Di Francesco e staff hanno diretto nel pomeriggio un’esercitazione tecnica e una partita a tema sul campo 2.

Lavoro specifico per Jakub Jankto; programma di recupero fisioterapico anche in acqua per Gonzolo Maroni. Domani, i blucerchiati torneranno all’opera a Bogliasco per una seduta pomeridiana (fonte, il sito ufficiale della Sampdoria).

Il video dal canale YouTube del Puskas Award con il gol capolavoro segnato da Fabio Quagliarella nel corso di Sampdoria-Napoli dello scorso anno.