GENOVA, STADIO LUIGI FERRARIS ‘MARASSI’ – Tutti in piedi per Fabio Quagliarella. L’attaccante della Sampdoria ha segnato uno dei gol più belli nella storia della Serie A. Su cross di Bereszynski, ha colpito il pallone al volo, con il tacco, segnando una rete da cineteca. Tutto lo stadio si è alzato per applaudirlo, anche i tifosi del Napoli perché Quagliarella, per rispetto nei confronti della sua ex squadra, ha deciso di non esultare [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Gli highlights di Sampdoria-Napoli

Gol capolavoro con il tacco di Fabio Quagliarella, tutto Marassi in piedi per lui

Quagliarella with an insane goal against Napoli. 😧🔥pic.twitter.com/Y2uJP8vHZP — ASG (@ahadfooty_II) 2 settembre 2018

Doppietta di Defrel, la Sampdoria raddoppia contro il Napoli

Gregoire Defrel Goal HD – Sampdoria 2-0 Napoli 02.09.2018 #SampdoriaNapoli https://t.co/YwDL0KSD8O — GOALS (@Soccer_LENS2) 2 settembre 2018

Il gol di Defrel che ha portato in vantaggio la Sampdoria