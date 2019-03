Quinto figlio per Cristiano Ronaldo? Georgina Rodriguez incinta secondo il Correio da Manhã

LISBONA – Georgina Rodriguez potrebbe essere nuovamente incinta. Secondo il quotidiano portoghese Correio da Manhã, la compagna di Cristiano Ronaldo potrebbe essere incinta come dimostrerebbero le foto realizzate in tribuna a Lisbona. Per Cristiano Ronaldo si tratterebbe del quinto figlio dopo Cristiano Ronaldo jr, i gemelli Eva e Mateo e Alana Martina. Cristiano Ronaldo non ha mai nascosto di desiderare una famiglia numerosa ed evidentemente Georgina Rodriguez è dello stesso parere.

Georgina Rodriguez allo stadio durante infortunio Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo è tornato in Nazionale Portoghese ma non è riuscito a brillare. Non ha segnato né in Portogallo-Ucraina, partita terminata sul punteggio di zero a zero, né in Portogallo-Serbia, partita terminata sul punteggio di uno a uno con i gol di Dusan Tadic e Danilo Pereira. Nel corso di questa seconda partita, è uscito dal campo per infortunio spaventando i tifosi della Juventus che lo vogliono in campo nell’andata dei quarti di finale di Champions League contro l’Ajax.

La Juventus ha fatto sapere che il suo infortunio non è grave: “Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di apparente modesta entità ai flessori della coscia destra. Le sue condizioni saranno monitorate e verrà sottoposto a nuovi accertamenti per definire la ripresa dell’attività agonistica”. Cristiano Ronaldo dovrebbe saltare le partite di campionato contro Empoli, Cagliari e Milan per poi rientrare in Champions League contro l’Ajax.

fonte: Correio da Manhã.