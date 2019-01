MILANO – Prosegue il periodo difficile per Radja Nainggolan. Dopo lo stop per motivi disciplinari che lo ha costretto a saltare la gara con il Napoli, per il centrocampista dell’Inter arriva anche il gossip su una presunta crisi familiare con al centro un flirt con una cassiera di un ristorante a Milano.

Voci che lo stesso Nainggolan ha voluto smentire tramite il profilo Instagram della moglie Claudia: ”Alla faccia degli articoli, incredibile”, le parole del belga in un video, a cui segue un bacio della stessa moglie sulla guancia.

A dare la notizia della presunta crisi è stato Alberto Dandolo su “Oggi”. Stando a quanto scritto da Dandolo, Nainggolan sarebbe in crisi con la moglie perché si sarebbe invaghito di Ginevra Francesca Sozzi. Questo nome non è nuovo agli appassionati di calcio e gossip perché ha avuto una relazione sentimentale con Paulo Dybala della Juventus.