Radja Nainggolan, parla il fratello: “Temo ci siano dei problemi in famiglia”

ROMA – Intervistato da “Het Laatste Nieuws”, Manuel, fratello di Radja Nainggolan, si è detto preoccupato per quanto accaduto in questi giorni al centrocampista dell’Inter:

“Con lui adesso è tutto così assurdo. Cosa sta succedendo ora? Non lo so. Ho provato a chiamarlo, ma non mi ha risposto – racconta – Temo che ci siano dei problemi in famiglia. Non mi ascolta. La gente dice che con lui dovrei essere più severo, ma è come se le mie parole avessero perso completamente effetto su di lui. Tutta la sua carriera è stata incisa da questo tipo di problemi”.

“Mancata convocazione ai Mondiali? La mia opinione non è cambiata. Martinez l’avrebbe sempre dovuto portare con lui, perché se sei un grande allenatore devi essere in grado di avere a che fare con il carattere di Radja. Tutto questo è assurdo. Se uno psicologo lo aiuterebbe? Forse per una settimana. Poi Radja ricadrebbe nelle vecchie abitudini, che purtroppo ci sono state in tutta la sua vita”.