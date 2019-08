ROMA – Radja Nainggolan va, anzi, torna al Cagliari, un tifoso su Twitter accusa Beppe Marotta e Nainggolan mette “mi piace”.

“Dispiace dopo solo un anno – scrive il tifoso – Nessuno si ricorda che siamo in Champions grazie a te. Marotta lavora per la Juve. È per questo che ha deciso di mandar via un grande giocatore come te. Spero di rivederti all’Inter il prossimo anno senza gobbi”.

Marotta o meno, Nainggolan ormai è un calciatore del Cagliari.

“Sono felice, certo. Torno in Sardegna per fare bene – ha detto Nainggolan a Malpensa prima di partire per Cagliari – Ho scelto il cuore, avevo tante offerte: voglio portare in alto la squadra nell’anno del centenario. Cosa devo dire? Ho provato a fare parlare il campo, devono saperlo. Io cacciato? No, sono sereno e tranquillo. Ho altri due anni di contratto dopo questo, magari con l’Inter l’esperienza non è finita, vediamo. Cos’è successo? Starò sul c…o, che ne so”.

“Avevo sempre pensato di tornare in futuro a Cagliari, magari non pensavo che questo momento sarebbe arrivato quest’anno – ha aggiunto una volta arrivato in Sardegna -, diciamo che ho anticipato ma sono contento uguale. Avevo anche altre possibilità, ho sentito altri allenatori però è stato giusto venire qua, ho anche motivazioni extra calcistiche. Ringrazio il presidente Giulini che mi ha convinto subito, ha fatto delle promesse e le ha mantenute. E’ stato facile trovare un accordo. Ora vediamo di fare bene sul campo”.

Fonte: Il Giornale, Ansa.