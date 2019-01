ROMA – Fiori d’arancio per Rafa Nadal e Xisca Perelló. A dare l’annuncio è la rivista spagnola “Hola!”, che dedica alla coppia la copertina. Dopo 14 anni insieme il vincitore di undici Roland Garros e attuale numero due al mondo, avrebbe fatto la proposta alla fidanzata storica lo scorso maggio a Roma, riuscendo a mantenere la notizia in gran segreto fino ad oggi.

“Ho una fidanzata con cui prendo le decisioni, non spettano tutte a me”, aveva detto tempo fa lo spagnolo 32enne. Adesso la decisione più grande, quella di sposare la compagna storica, la 30enne Xisca Perelló, impiegata nel settore assicurativo e project director per la Rafael Nadal Foundation. I due si sposeranno in autunno a Maiorca.

Da parte loro, Nadal e Xisca non hanno ancora annunciato nulla pubblicamente.

Xisca Perelló: chi è la futura moglie di Nadal

Maria Francisca Perelló, per tutti è Xisca. La coppia ha iniziato a frequentarsi nel 2005, ma i due si conoscevano da prima.

Xisca non ama stare sotto i riflettori. In una delle sue rare interviste, la donna ha rivelato di non assistere alla maggior parte delle partite di tennis di Nadal nel tentativo di preservare la loro relazione. In un’intervista del 2011 a The Telegraph, Xisca ha spiegato: “Nadal ha bisogno del suo spazio quando è in competizione, e solo l’idea di me in giro e in attesa per tutto il giorno mi stanca. Se lo seguissi ovunque, penso che ci sia il rischio di smettere di andare d’accordo”.