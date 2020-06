Rafa Nadal e il suo nuovo yacht da 4.5 milioni con piscina termale a cascata, garage per moto d’acqua e bar (foto Ansa)

MADRID (SPAGNA) – Alla scoperta del nuovo yacht di lusso del tennista spagnolo Rafa Nadal.

Parliamo di una imbarcazione dal valore di 4.5 milioni di sterline, un gioiello sotto tutti i punti di vista.

Il suo nuovo yacht è dotato di una piscina termale alimentata a cascata, di un garage per le moto d’acqua e di un bar sul ponte della nave.

Il suo yacht è un 80 Sunreef Power.

Il nuovo 80 Sunreef Power è uno yacht multiscafo universale per lunghe crociere nel massimo comfort.

Portando il lusso e la navigabilità in una nuova dimensione, questa imbarcazione dinamica ed elegante entra nella gamma Sunreef Yachts, ridefinendo l’autentico design del catamarano a motore.

Lo scafo e la sovrastruttura dinamica dello yacht estendono gli spazi abitativi all’estremo, offrendo infinite opzioni per un layout e un arredamento su misura.

l’80 Sunreef Power è alimentato da due motori da 1.200 CV.

Ha un garage per moto d’acqua personale con un flybridge in stile superyacht che offre un ampio spazio per ospitare una vasca idromassaggio, un wet bar e la piscina a cascata.

Il ponte principale può essere allestito in vari modi, a seconda delle esigenze del pranzo con diversi posti a sedere, una cucina a vista e un bar.

La master suite, anch’essa sul ponte principale, offre viste sul mare e luce naturale grazie al lucernario sopraelevato.

Ha un bagno interno con doccia, un ampio armadio e una scrivania (fonte thesun.co.uk, video YouTube).