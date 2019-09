ROMA – Raffaella Fico è stata intervistata da Eleonora Daniele nel corso dell’ultima puntata di “Storie Italiane”, programma che va in onda su Rai 1. Nel corso di questa intervista, Raffaella Fico ha parlato di Pia e del suo rapporto attuale con Mario Balotelli, con il quale ha messo al mondo questa bambina. Le vecchie liti sono alle spalle, c’è di nuovo complicità tra la Fico e Balotelli anche se parliamo solamente di una amicizia.

Di seguito, alcune delle dichiarazioni rilasciate da Raffaella Fico a Storie Italiane: “Con Mario c’è complicità ed una bella amicizia. In passato le cose non sono state semplici. Quando mi ha chiesto il test del DNA mi sono sentita umiliata. E’ stata l’umiliazione più grande per una donna. Mi sembrava impossibile passare sopra ad una cosa del genere ma ora per amore di mia figlia l’ho fatto. Quando mi ha chiesto il test del DNA sono caduta nello sconforto, io ho fatto un figlio con Mario perché lo amavo ed avevo il desiderio di costruire una famiglia con lui o altrimenti non lo avrei fatto. Quindi quella richiesta mi ha davvero distrutta da un punto di vista psicologico ma per fortuna sono riuscita a superare tutto.

Come spiegavo prima, ho trovato la forza di perdonare Mario unicamente perché è il papà di mia figlia. Grazie al mio perdono, siamo riusciti nuovamente a costruire un ottimo rapporto. Ora la nostra relazione di amicizia è bellissima, è tornata la complicità che c’era prima.

Va anche detto che quando uno è giovane commette molti errori. Lui ha sicuramente sbagliato ma anche io ho le mie colpe. Devo ammetterlo. L’importante è che ci siamo ricreduti perché nostra figlia ha bisogno di entrambi i genitori, deve crescere nell’amore e nella serenità.

Io e Mario nuovamente insieme? Nella vita può succedere di tutto perciò non rispondo con un no categorico ma al momento nessuno dei due sta pensando a questa eventualità. Ci stiamo concentrando unicamente su nostra figlia Pia” (fonte Storie Italiane).