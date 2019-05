NAPOLI – E’ tornato il sereno tra Raffaella Fico e Mario Balotelli per la gioia della loro figlia Pia Balotelli. Tra i due è tornata la complicità dei tempi migliori come dimostrato dai post Instagram dove si taggano a vicenda. In uno di questi post, Raffaella Fico, per scherzare, ha pubblicato una foto buffa di Mario Balotelli durante una video chiamata per far vedere il papà a Pia. Il post Instagram della Fico è stato preso d’assalto dagli haters.

Raffaella Fico e Mario Balotelli presi d’assalto dagli haters della coppia.

Gli utenti di Instagram che odiano la Fico e Balotelli hanno veramente esagerato con commenti volgari e di cattivissimo gusto. Un utente ha fatto perdere la pazienza a Super Mario scrivendo alla Fico: “Come è brutto. Solo perché è ricco te lo sei ing….ato”.

L’ex attaccante dell’Inter ha cercato di resistere ma alla fine non ce l’ha fatta a non rispondere a questa volgarità. Super Mario ha risposto a questo hater scrivendo: “No Giuseppe, sbagli. Anche perché ce l’ho veramente grosso. La ricchezza non basta. Sei proprio un co…one”.

Mario Balotelli gioca in Francia, tra le fila del Marsiglia, ma appena può va a trovare la figlia Pia. Come scritto in precedenza, lui e la Fico sono tornati in ottimi rapporti e questo fatto non può che fare bene a loro figlia.