BARCELLONA (SPAGNA) – In Spagna sganciano la bomba di mercato: “Rafinha alla Roma”. Secondo quanto scrive Il Corriere dello Spor citando il portale spagnolo ‘Diario Gol’, sarebbe stato il diretto interessato a rivelare ai compagni di squadra la sua prossima destinazione:

«Vado da Monchi», il virgolettato attribuitogli. Resta da capire se la Roma tenterà l’assalto già a gennaio o preferirà attendere giugno, quando al classe ’93 resterà un solo anno di contratto, così da poter trattare con la dirigenza blaugrana da una posizione di forza.

Chi è Rafinha

Centrocampista molto duttile, può giocare anche come trequartista o ala destra. Regista mancino di qualità, bravo tecnicamente e tatticamente e nei passaggi, è discretamente veloce, sa gestire il gioco e ha un buon dribbling, riuscendo anche ad andare in gol.

Ha giocato spesso come mezzala sinistra con Luis Enrique. In carriera ha collezionato complessivamente 221 presenze mettendo a segno 37 gol (uno con il Brasile e 36 tra Barcellona, Barcellona B, Celta Vigo e Inter).

L’unico gol segnato da Rafinha quest’anno in Barcellona-Inter