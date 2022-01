Ramsey ai Rangers per la felicità dei tifosi della Juventus. Infatti sui social era diventato virale l’hashtag #Ramseyout. Evidentemente, i sostenitori dei bianconeri non sopportavano più questo calciatore.

Ramsey torna in Gran Bretagna, giocherà con i Rangers in Scozia

E in effetti la carriera bianconera dell’ex centrocampista dell’Arsenal è stata piuttosto deludente. Non si è mai realmente affermato e alla fine ha messo insieme 70 partite con appena 6 gol. Davvero poco per un calciatore che guadagna ben sette milioni di euro a stagione e che avrebbe dovuto fare la differenza in Italia.

Parliamo del formula del trasferimento. Si tratta di un prestito con diritto di riscatto fissato a 5.5 milioni di euro. La Juventus avrebbe voluto l’obbligo di riscatto ma la società scozzese non ha accettato questa formula. E per lo stipendio come si fa? Da qui a fine stagione, la Juve parteciperà alla spesa per pagare lo stipendio al gallese.

Ecco quanto guadagnerebbe Ramsey ai Rangers in caso di riscatto

Se invece gli scozzesi decidessero di riscattarlo in estate, per Ramsey scatterebbe un contratto di quattro anni a quattro milioni netti a stagione. Uno stipendio inferiore a quello che percepisce alla Juventus ma inevitabilmente la sua quotazione di mercato è sceso dopo alcune annate sottotono. Così, dopo Bentancur e Kulusevski, la Juve è riuscita a cedere anche il centrocampista gallese.