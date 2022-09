Rangers-Napoli, dove vedere la partita di Champions League in streaming e diretta tv: orario e probabili formazioni. Il Napoli di Luciano Spalletti torna in campo nella seconda partita della fase a gironi della Champions League. Dopo l’esaltante vittoria casalinga alla prima giornata contro il Liverpool per 4-1, i partenopei sfidano fuori casa gli scozzesi dei Rangers. La squadra di Giovanni Van Bronckhorst, alla prima partita del girone, ha perso in maniera netta 4-0 contro l’Ajax. Il Napoli, invece, vuole sfruttare l’ottimo periodo di forma per poter proseguire al meglio il proprio girone. Rangers-Napoli dove vederla.

Rangers-Napoli, orario e dove vederla in diretta streaming

Seconda partita di Champions per il Napoli di Spalletti, in trasferta contro i Rangers. La partita si gioca all’Ibrox Stadium di Glasgow, fischio d’inizio alle 21. E’ possibile vedere il match in diretta e in chiaro su Canale 5 e su Sky, sui canali Sky Sport Action (206), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (253). La partita verrà inoltre trasmessa in diretta sulla paittaforma streaming di Sky NOW, su SkyGo e sull’applicazione o il sito browser Sportmediaset.

Rangers-Napoli: le probabili formazioni

RANGERS (4-2-3-1): McLaughlin; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Kamara, Lundstram; Wright, Tillman, Kent; Colak.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.