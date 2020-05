MILANO – L’esperienza di Stefano Pioli sulla panchina del Milan è già ai titoli di coda.

L’ex tecnico della Fiorentina è entrato in corsa al posto di Giampaolo ma non è riuscito a convincere la dirigenza rossonera a confermarlo.

In Coppa Italia ha fatto abbastanza bene visto che il Milan è ancora in corsa per vincere il trofeo ma in campionato è troppo lontano dalla zona Champions e ad oggi sarebbe fuori anche dall’Europa League.

Al suo posto dovrebbe arrivare il tedesco Ralf Rangnick che al momento lavora come manager per la Red Bull per quel che riguarda il mondo del calcio.

Rangnick è uscito allo scoperto nel corso di una intervista rilasciata alla Bild.

Le dichiarazioni del manager della Red Bull sono riportate da lastampa.it.