GENOVA – In casa Sampdoria si grida al “campionato falsato“. Ferrero è stato chiaro: “La Serie A non dovrebbe riprendere…”.

Il suo tecnico, Claudio Ranieri, è dello stesso avviso. L’allenatore testaccino ha anche lanciato l’allarme sulle condizioni di salute dei suoi calciatori:

“Un mio giocatore, che era guarito dal coronavirus, adesso è di nuovo positivo...”. Se il campionato ripartisse dopo lo stop per il Coronavirus “credo che dopo un mese e più di inattività sarà sempre un campionato falsato, perché non c’è stata la regolarità consueta. Poi penso che sia giusto che le squadre si giochino sul campo i titoli e la salvezza, ma comunque sarebbe per me un campionato falsato”.

Lo dice il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri, intervistato a Radio Anch’io lo Sport su Radio 1. Da allenatore di una delle squadre di Serie A con più giocatori rimasti positivi al Coronavirus, Ranieri avverte:

“Io ho avuto un giocatore dichiarato prima positivo, poi è risultato negativo e poi è stato dichiarato di nuovo positivo dopo che aveva ricominciato l’allenamento. Peraltro ho letto che questo male può attaccare anche un apparato importante come il cuore.

Non sta a me decidere se riprendere il campionato oppure no, ma spetta aIla Federazione italiana medico-sportiva: ci devono dire loro cosa possiamo e non possiamo fare, quante volte farlo e devono dare soprattutto la sicurezza ai giocatori”.



Riassumendo, l’allenatore doriano conclude: