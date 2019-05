ROMA – Nel giorno dell’addio di Daniele De Rossi alla Roma, è Claudio Ranieri a far emozionare davvero tutti. La Curva Sud gli ha dedicato uno striscione con sopra scritto: “Nel momento del bisogno, hai risposto presente. Adesso ricevi l’omaggio della tua gente”. Non appena lo ha letto, Claudio Ranieri si è emozionato ed è scoppiato in lacrime, sotto la pioggia, in campo. Questo gesto ha emozionato tutti, sui social è diventato virale nel giro di pochi minuti e tutti gli utenti hanno lasciato commenti del tipo: “Sono cose che riconciliano con il mondo del calcio”.

Ranieri in lacrime durante Roma-Parma, i commenti più popolari sui social.

Riportiamo di seguito i commenti più popolari su Twitter. Sono tutti dalla parte dell’allenatore della Roma. Claudio Ranieri ha emozionato praticamente tutti.

Lesandro ha commentato: “voglio subito Ranieri sindaco de Roma e de Rossi assessore allo sport con delega ai femori!!! 😭😭😭”. Antonella ha scritto: “Mister Ranieri sei unicoooo ❤️”. Sangue Oro ha scritto: “Mister #Ranieri ❤️ uno di noi…”. None ha commentato: “Mr. #Ranieri che si commuove per gli applausi della sua gente è una cosa che non potrà mai capire questa società azienda perdente @officialasroma #pallotta #RomaParma #ASRoma”. Nepomuceno ha scritto: “#DDR16 e Sir Claudio #Ranieri uniti nel grande abbraccio dell’Olimpico…dirigenza americana incompetente! #SEMPREFORZAROMA ❤💛”. Simon ha commentato: “#Ranieri in lacrime. Questo è amore verso la #asroma. Onore a te.”.